Ison könnte Höllenritt zur Sonne überstanden haben

Am Donnerstagabend um 19.37 Uhr hatte Ison auf seiner Bahn durch das All mit nur gut einer Million Kilometer Abstand seine größte Annäherung an die Sonne. Zu diesem Zeitpunkt müsse der Komet noch einen Kern gehabt haben, meint Hermann Böhnhardt vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) im südniedersächsischen Katlenburg-Lindau. Denn Ison habe Gas und Staub gespuckt. "Wir wissen aber nicht, ob der Kometenkern auch jetzt intakt ist", erläuterte MPS-Sprecherin Birgit Krummheuer. Dies liege an der zeitverzögerten Auswertung der Daten von Raumsonden.

Der Staubschweif des Kometen sei inzwischen zweigeteilt, sagte Astronom Böhnhardt. Ein Teil des Schweifes bestehe aus Staubteilchen, die deutlich vor der Sonnenpassage emittiert wurden. Der andere Teil enthalte dagegen Material, dass erst während des Vorbeiflugs ausgestoßen wurde. "Das deutet darauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt zumindest noch ein Teil des Kerns existierte und aktiv war." Kometenkerne bestehen aus Eis und Gestein.