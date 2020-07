ISS-Besatzung öffnete Schleuse zu "Dragon"

der ersten privaten Raumkapsel an der Internationalen Raumstation ( ISS ) haben die Astronauten am Samstag den unbemannten Transporter betreten. " Dragon " rieche "wie ein nagelneues Auto ", sagte der US-Astronaut Don Pettit , nachdem er mit dem russischen ISS-Kommandanten Oleg Kononenko in die Kapsel gestiegen war. Die ISS-Besatzung hatte den unbemannten Transporter des US-Unternehmens SpaceX am Freitag mit einem Roboterarm an die Raumstation herangezogen, wenige Stunden später dockte " Dragon " an. Am Samstag gegen 12.00 Uhr MESZ öffneten die Astronauten die Schleuse zwischen ISS und Raumkapsel .