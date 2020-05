Japan startete erfolgreich selbstentwickelte Trägerrakete

Japan hat erfolgreich eine neuartige Trägerrakete mit einem Teleskop an Bord ins All geschickt. Das Teleskop „Sprint-A“ sei wie geplant in seine Umlaufbahn eingetreten, teilte Japans Weltraumbehörde Jaxa mit. Es soll die Umgebung von Planeten wie Venus, Mars und Jupiter untersuchen. „Sprint-A“ steht für Spectroscopic Planet Observatory for Recognition of Interaction of Atmosphere.