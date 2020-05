Japanischer Weltraumlift soll 2050 in Betrieb gehen

Mehrere Unternehmen und die NASA arbeiten an Plänen um mit einem Weltraumlift künftig kostengünstig Material und Menschen ins All zu bringen. Auch die japanische Firma Obayashi kündigte 2012 an, an solch einem Projekt zu arbeiten. Wie ABC News berichtet, hat Obayashi jetzt ein konkretes Bauziel genannt. Der Weltraumlift soll bis 2050 einsatzbereit sein.

Der Weltraumlift soll 96.000 Kilometer hoch sein. Automatisierte Transporter sollen bis zu 30 Passagiere und/oder Fracht ins All bringen. Die Fahrt in den Weltraum wird sieben Tage dauern. Die Transporter nutzen Linearmotoren, die günstiger als Raketenantriebe sind. Während bei einem Space Shuttle jedes Kilogramm Fracht etwa 22.000 US-Dollar kostet, sollen es beim Weltraumlift nur 200 US-Dollar sein.