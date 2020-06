Kabel können elektrische Energie speichern

Wissenschaftern der University of Central Florida ist es gelungen Energie in einem Kupferdraht zu speichern, in dem sie ihn mit einem Superkondensator ummantelt haben. Auf diese Weise kann beispielsweise ein Kabel wie eine Batterie verwendet werden, um etwa den Akku eines Smartphones aufzuladen. Die Forscher gehen davon aus, dass in einer Weiterentwicklung der Kupferdraht durch spezielle Nanostrukturen ersetzt werden könne.

Die Forschungen zu dieser Methode befinden sich allerdings auf einem sehr frühen Stadium und benötigen noch einiges an Entwicklungsarbeit, bis sie in Serie gehen könnte. Anwendungsgebiete dafür gäbe es genug. So könnten die "Batterie-Kabel" etwa in Elektroautos, tragbaren Elektrogeräten, Militärausrüstung oder in der Raumfahrt genutzt werden.