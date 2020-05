Landeroboter erwacht: Wieder Kontakt zu Philae

Nach mehreren Monaten Funkstille hat sich der Landeroboter „Philae“ auf dem fernen Kometen „ Tschuri“ zurückgemeldet. Das teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) am Sonntag in Köln mit. Der Landeroboter habe sich am Samstag um 22.28 Uhr gemeldet und die ersten 300 von über 8000 Datenpaketen zur Erde gesendet, teilte eine Sprecherin des DLR mit.