Laser und Detektor auf millimetergroßem Chip

An der TU Wien wurde eine Methode entwickelt, aus derselben Schichtfolge einen Laser und einen Detektor gleichzeitig auf einem Chip herzustellen - und zwar so, dass die Wellenlänge des Laserlichtes genau der Wellenlänge des Detektors entspricht. "Durch die gemeinsame Fertigung muss man den Laser und den Detektor nicht justieren - sie sind von Anfang an auf dem selben Chip optimal platziert", erklärte Benedikt Schwarz vom Institut für Festkörperelektronik der TU Wien in einer Aussendung der Uni.

Im konkreten Fall sendet der Laser Licht im Infrarotbereich aus, das sich perfekt zur Untersuchung von Flüssigkeiten eignet. Die Infrarotstrahlen werden von unterschiedlichen Molekülen unterschiedlich stark absorbiert. Aus der daraus resultierenden Abschwächung des Lichtsignals kann auf die Zusammensetzung der Flüssigkeit geschlossen werden.