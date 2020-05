Linzer Physiker messen erstmals einzelne Atom-Spins

Für ihre Arbeit haben die Wissenschafter ein spezielles Molekül verwendet, ein sogenanntes Terbium-Doppeldecker-Molekül, zwischen dessen beiden parallelen Teilen ein einzelnes Terbium-Atom eingebettet wurde. Und alle erwarteten Messergebnisse (von Übergängen der von Kern- und Elektronenspin beeinflussten sogenannten Hyperfeinniveaus) "wurden dort gefunden, wo sie sein sollen - das hat unser Vertrauen in die Methode deutlich erhöht", sagte Müllegger.

Gegenüber existierenden Methoden bedeutet das neue Verfahren eine extreme Erhöhung der Sensitivität. Die Wissenschafter erwarten, dass die neue Methode in zahlreichen Nano-Systemen angewendet werden kann und wollen sie in weiteren Schritten an anderen Molekülen testen. Noch wissen sie nicht im Detail, wie der Anregungsmechanismus mit Hilfe von Wechselstrom funktioniert, sie können sich aber bereits konkrete Anwendungen wie atomare Speicher oder Forschung an Wirkstoffmolekülen im medizinischen Bereich vorstellen.