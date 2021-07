Livestream: SpaceX holt verschobenen Start nach

Nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA wurde der Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida am Samstag wegen eines technischen Problems verschoben. Nun soll es am heutigen Sonntag so weit sein. Der Start ist für 9:39 Ortszeit (15:39 MEZ) geplant. Interessierte können ihn per Livestream verfolgen.