Lockheed Martin meldet Durchbruch bei Kernfusion

Der neue Reaktor besteht allerdings nur auf dem Papier. Einen Prototypen gibt es bislang nicht. Das soll sich jedoch in den kommenden Jahren ändern. Nächstes Jahr will Lockheed Martin einen Testreaktor bauen und bis 2019 soll es einen Prototypen geben. Einsatzbereite Modelle seien in zehn Jahren zu erwarten. Die kleinen Reaktoren könnten etwa auf Kriegsschiffen zum Einsatz kommen.

Projektleiter Tom McGuire erklärte, Lockheed suche jetzt nach Partnern in der Industrie, an Universitäten und bei Regierungsstellen, um die Entwicklung voranzutreiben. „Wir können an der Energie-Front wirklich etwas bewegen“, erklärte er.