MedUni Wien und AIT kooperieren mit Uni in Singapur

Der Rektor der MedUni Wien, Wolfgang Schütz, und der Präsident der NTU, Bertil Andersson, haben zwei Kooperationsverträge zwischen ihren Hochschulen unterzeichnet. Die MedUni Wien wird in Zukunft gemeinsam mit der NTU ein PhD-Programm im Bereich „Medical Technology“ anbieten. Außerdem wird die MedUni Wien ab Sommer 2014 ein gemeinsames Forschungszentrum zum Thema „Medical Imaging, Signal Analysis and e-health“ an der NTU errichten.

Weiterer österreichischer Kooperationspartner der Aktivitäten zwischen Wien und Singapur ist das Austrian Institute of Technology (AIT). Neben Molecular Imaging zählen auch Themen wie eHealth und Ambient Assisted Living (AAL) zu den Forschungsschwerpunkten. Ziel sei es, Technologien für den Gesundheitssektor gemeinsam mit der MedUni Wien und der NTU in die Anwendung zu bringen.