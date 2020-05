Mini-Roboter faltet sich zusammen und läuft über Wasser

Wissenschafter des MIT und der TU München haben einen Origami-Roboter im Miniatur-Format entwickelt. Der Prototyp wiegt 0,3 Gramm und hat eine Fläche von 1,7 Quadratzentimeter. Der Körper des Winzlings besteht aus einer Kunststofffläche mit mehreren Schichten, die mit einem Lasercutter passend zugeschnitten werden.

Zu Beginn ist der Mini-Roboter flach. Unter Wärmeeinfluss faltet sich der Kunststoff entlang der Struktur-Schicht, umhüllt den Magneten in der Mitte und gibt dem Roboter so die gewünschte Form. Der Roboter kann gehen, indem der vordere und hintere Teil des Körpers abwechselnd den Boden berühren. In einem Video wird gezeigt, dass der Origami-Roboter sich so auf glatten Oberflächen, menschlicher Haut und sogar auf dem Wasser fortbewegen kann. Sogar Steigungen kann er überwinden – wenn auch nur langsam.