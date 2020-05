Mini-Würfel sausen auf Datensuche um die Erde

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Bereits heute können die Forscher und rund 150 Studenten pro Semester jedoch im neuen Missionskontrollzentrum - oder auch am heimischen Computer - die Daten abgreifen, wenn ein Minisatellit Berlin überfliegt. „Dafür bleiben dann nicht mehr als sechs bis acht Minuten Zeit“, sagt Brieß. Auch das Steuern von Satelliten will geübt und gelernt sein. Die Signale dazu werden von zwei großen Antennensystemen auf dem Dach der TU aufgefangen.

Nebenan präsentiert in einem abgetrennten, besonders sauberen Labor Doktorand Merlin Barschke, ein erstes Modell des Satelliten TechnoSat. Der soll zur Weltraumerprobung neuer Komponenten 2015 vom schwedischen Kiruna aus ins All starten. „Wir bauen den Prototyp in mehreren Schritten und überprüfen immer wieder, ob die Konstruktion funktioniert.“ Unter anderem passiert dies in einem übermannshohen Holzgestell, das via Kupferdrahtspulen ein Magnetfeld erzeugt. „Hier wird der Satellit beweglich hineingehangen und wir testen, ob das System zur Lagestabilisierung funktioniert“, erläutert Barschke.

Die Herausforderung ist, alle Komponenten immer weiter zu verkleinern. „Große Satelliten können viel mehr Fracht aufnehmen - aber sie sind auch viel teurer herzustellen und in den Weltraum zu bringen“, betont Brieß. Der Professor sieht die Nische für Kleinstsatelliten deshalb in Spezialaufgaben. „Denkbar ist beispielsweise, dass Containerschiffe mit Sendern ausgerüstet werden und Nanosatelliten überwachen, wo unerlaubterweise Ladung oder Abfall ins Meer gelöscht wird.“