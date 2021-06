Mission BepiColombo zum Merkur soll 2018 starten

Schwierigste ESA-Mission

Im Oktober 2018 soll " BepiColombo" vom europäischen Raumflughafen Kourou in Französisch-Guyana aus seine Reise in Richtung Merkur starten. Vor ihrem Abtransport wurde die Merkursonde am Donnerstag im European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk ( Niederlande) öffentlich präsentiert. Die Vorbereitungen zu der bisher schwierigsten Mission der ESA würden planmäßig verlaufen, sagte der wissenschaftliche Direktor der ESA, Alvaro Gimenez. Die Raumsonde mit ihren beiden Teilsonden wird sieben Jahre lang unterwegs sein.