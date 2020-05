Mission "Swarm" startet in den Weltraum

Am Freitag startet die Mission "Swarm" in den Weltraum, wie die ESA berichtet. Mit der bisher genauesten Vermessung des geomagnetischen Feldes sollen die Kenntnisse über die Vorgänge im Erdinneren und im erdnahen Weltraum erweitert werden. Orientierungshilfe für die Satelliten kommt aus Österreich.

Für das Leben auf der Erde ist das Magnetfeld des Planeten von entscheidender Bedeutung. Es schützt vor dem Beschuss durch geladene Teilchen aus dem Weltall. Der größte Teil des Magnetfelds entsteht im flüssigen Erdkern durch die Erdrotation, ähnlich einem Dynamo.

Das Magnetfeld ist in ständiger Veränderung. Der magnetische Norden verändert laufende seine Position und durchschnittlich zweimal in einer Million Jahre wechselt die Polarität. Eine Kompassnadel würde dann nach Süden statt nach Norden zeigen. Auch die Stärke des Magnetfelds ändert sich, derzeit schwächt es sich deutlich ab. Der deutsche Satelliten CHAMP beobachtete, dass die Feldstärke in Gegenden über Südamerika und dem Südatlantik rasch abnimmt - um bis zu zwölf Prozent in 30 Jahren. Bereits jetzt gibt es Störungen von Raumsonden in dieser Region.