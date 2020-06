Mit 200.000 Kilometer pro Sekunde gegen Krebszellen

Mit etwa 200.000 Kilometern pro Sekunde (das entspricht etwa zwei Drittel Lichtgeschwindigkeit) zirkuliert der Teilchenstrahl durch den Beschleunigungsring, passiert eine Strahlenweiche, zweigt auf eine rund 100 Meter lange Gerade ab und kann von dort in die vier Bestrahlungsräume eingeleitet werden.

Mit MedAustron, das fast baugleich mit dem Teilchenbeschleuniger des CERN in der Schweiz ist, nur eben kleiner, entsteht in Wiener Neustadt eine der modernsten Anlagen ihrer Art. Es ist weltweit erst das vierte Krebstherapiezentrum, das auf Ionentherapien setzt. Die Bestrahlung der Patientinnen und Patienten erfolgt dabei mit Kohlenstoffionen oder Protonen (die ja auch Wasserstoffionen sind). Solche Therapien werden ansonsten nur noch in Heidelberg, Japan und in Pavia bei Mailand angeboten. Noch heuer wird das Zentrum offiziell eröffnet und mit den ersten Patientenbehandlungen begonnen, seit Herbst 2014 laufen bereits die Vorbereitungen.