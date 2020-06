Mit extrem kurzen Laserblitzen chemische Prozesse steuern

"Wir verwenden dazu zwei verschiedene Laserpulse", erklärt Markus Kitzler vom Institut für Photonik der TU Wien in einer Aussendung. Der erste Laserpuls dauert etwa 50 Femtosekunden (eine Femtosekunde ist der billiardste Teil einer Sekunde) und versetzt die Moleküle in unterschiedlich schnelle Drehung. Dadurch richten sich die Moleküle alle in ungefähr derselben Richtung aus. Ein zweiter, weniger als fünf Femtosekunden kurzer Laserpuls ändert dann den Zustand der Elektronen bzw. reißt diese aus dem Molekül heraus.

Werden genau die richtigen Elektronen aus dem Molekül entfernt, kann es an einer gewünschten Stelle auseinanderbrechen. "Verschiedene Reaktionspfade sind möglich, wir können diese nun erstmals voneinander unterscheiden und gezielt steuern, welcher Pfad eingeschlagen werden soll", erklärte Kitzler. Durch Veränderung verschiedener Werte wie die Ausrichtung der Moleküle durch den ersten Laserpuls bzw. die Dauer und Intensität des zweiten Laserpulses lässt sich die Zusammensetzung der chemischen Endprodukte gezielt steuern.