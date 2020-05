MIT lässt Laufroboter Cheetah von der Leine

"Die meisten Roboter sind langsam und schwer, deshalb können sie Kräfte in Hochgeschwindigkeits-Situationen nicht kontrollieren", sagt Sangbae Kim, Professor für Mechanik am MIT zum Sprungverhalten des Roboters. "Das macht den Cheetah des MIT so speziell: Du kannst das Kraftprofil für eine kurze Zeitperiode kontrollieren, gefolgt von einem heftigen Zusammenstoß mit dem Boden. Das macht den Roboter stabiler, agiler und dynamischer."

Im nächsten Entwicklungsschritt soll Cheetah weiter beschleunigt werden. Auch ohne Kabel soll er dann bis zu 48 km/h erreichen. Usain Bolt würde er dann auch auf einer echten Laufbahn eindeutig abhängen.