Mit Zellputz tausend Jahre alt werden

Whitfield Diffie, Kryptografie-Experte und Sun Fellow, vermutet, dass die Menschheit bereits jetzt ihre letzte Generation erreicht haben könnte - in ihrer herkömmlichen Form wohlgemerkt. Alles, was danach kommt, involviert Technologien, die helfen menschliche Unzulänglichkeiten, allen voran das Altern, zu überwinden.

Ray Kurzweil hat dazu längst konkrete Tipps parat. In einer Vorlesung am Massachusetts Institute of Technology erklärte er, dass man „einfach diese mitochondrialen Gene nehmen und sie in den Zellkern tun“ müsse. Das wäre nichts anderes, als zu erledigen, was die Evolution ohnehin bereits begonnen habe - lediglich 13 Gene würden noch fehlen. Gemeint sind damit Gene in den Mitochondrien, die im Laufe der Zeit mutieren und mit ein Faktor für das Altern sein könnten. Kurzweil will Kopien davon nahe des Zellkerns platzieren und so eine Art Redundanzlösung für die Geninformation schaffen.

Die Gentherapie, die das möglich machen soll, wird laut Kurzweil, „in 20 Jahren eine Million Mal wirkungsvoller“ sein. Die Folgen werden nicht nur von ihm dramatisch gezeichnet: nur die Konservativen unter den Singularitätstheoretikern beschränken sich in ihren Vorstellungen auf eine Lebenszeit von 150 Jahren.

Altersforschern wie Aubrey de Grey schweben eher tausend Jahre vor, zumindest bis zum Beginn des 22. Jahrhunderts. Er ist wissenschaftlicher Leiter der von ihm mitbegründeten, privaten SENS Foundation (Strategies for Engineered Negligible Senescence), die Forschung rund um die Umkehr des Alterungsprozesses betreibt. Unter Forscherkollegen ist de Grey höchst umstritten, auch, weil er sich als Theoretiker darauf zurückzieht, luftig zu argumentierten, das Behauptete aber nicht im Labor nachstellt.

Dass wir nicht deutlich älter werden, liegt laut de Grey daran, dass Alter in der Evolution einfach keine große Bedeutung hat. Es ging seit jeher um die Erhaltung der Art und Fortpflanzung sei mit 30 Jahren eben erledigt. Danach sammelt sich unnötiges Zellmaterial an, der Körper baut ab - altert.