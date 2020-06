Nach Unfall: Triebwerkswechsel bei Antares-Rakete

Eine erste Untersuchung habe einen mögliche Fehler bei einer Pumpe in einem der beiden Haupttriebwerke ergeben, gab der Betreiber Orbital Sciences am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung bekannt. Die Triebwerke sollen demnach ersetzt werden. Diese gehen auf ein über 40 Jahre altes russisches Modell zurück, das seitdem in den USA weiterentwickelt wurde.