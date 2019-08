Nachhaltige Brücken: Keine Belastung für die Zukunft

Durch eine solche Betrachtung des gesamten Lebenszyklus einer Brücke ergeben sich neue Anforderungen für die Konstruktion. Einfache Bauweise, das Weglassen von Teilen, die schnell kaputtgehen und die Berücksichtigung möglicher zukünftiger Verkehrsentwicklungen sind hier wichtige Faktoren. Das Design darf natürlich ebenfalls nicht vernachlässigt werden und kommt als zusätzliche Einschränkung bei der Konstruktion hinzu. “Auch soziale Nachhaltigkeit ist wichtig”, sagt Vill. Die verwendeten Materialien ändern sich ebenfalls. So wird zum Beispiel an Zusatzstoffen für Beton gearbeitet, die ansonsten nutzlose Nebenprodukte sind. So ließe sich die Ökobilanz verbessern. Allerdings fehlen hier noch Langzeitstudien zur Beurteilung der Dauerhaftigkeit über lange Zeiträume.

An der FH Campus Wien konzentriert sich die Forschung derzeit auf bestehende Brücken bzw. Ingenieurbauwerke und deren Renovierung. Um die Beurteilung der Bausubstanz zu erleichtern, entwickeln Forscher hier Algorithmen, die alle relevanten Faktoren - das können bis zu 100 sein - berücksichtigen. “Die Normen sind heute konservativer als in den 50er- oder 60er-Jahren. Viele alte Brücken erfüllen die heutigen Anforderungen zwar rechnerisch nicht mehr ganz, sind aber trotzdem sicher. Einsturzgefahr gibt es in Österreich eigentlich nirgendwo”, sagt Vill. Durch regelmäßige Sichtkontrollen wird der Zustand bestehender Brücken kontrolliert. Geben diese Anlass zu genauerer Nachschau, wird eine detaillierte Untersuchung angefordert. Deren Ergebnisse - etwa Materialeigenschaften und statistische Verkehrslastauswertungen - können dann in die Algorithmen und Rechenmodelle der FH Campus eingesetzt werden. Das Ergebnis soll als Entscheidungshilfe zum weiteren Verfahren mit der Brücke dienen.