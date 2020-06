Nano-Glasfaser erzeugt starke Kopplung von zwei Photonen

Für viele Anwendungen in der Quantentechnologie ist eine Wechselwirkung zwischen Photonen entscheidend. Etwa wenn man Information über abhörsichere Quanten-Verbindungen übermitteln oder optische Logik-Schaltungen bauen will. An der TU Wien ist es nun gelungen, mit Hilfe einer Nano-Glasfaser eine extrem starke Wechselwirkung zwischen zwei Photonen zu erzielen. Für die Quantenoptik sollen sich dadurch völlig neue Möglichkeiten ergeben. Die Forschungsergebnisse wurden im Fachjournal „Nature Photonics“ veröffentlicht.