Nano-Goldpartikel als Lichtweiche in Glasfaserkabeln

Es ist aber auch ein anderer Versuchsaufbau denkbar, der aus technischer Sicht besonders relevant ist: Dabei sitzt das Goldteilchen an einer Glasfaser-Kreuzung und das Licht fällt nicht von außen auf das Partikel, sondern kommt durch die Glasfaser. Auch in diesem Fall hängt es von der Polarisation des einfallenden Lichts ab, wohin die Lichtwelle weitergeleitet wird. "Auf diese Wiese könnte man dann zum Beispiel Licht in integrierten optischen Netzwerken schalten und steuern", so der Physiker.

Voraussetzung in beiden Fällen ist, dass das auf das Goldpartikel einfallende Licht zirkular polarisiert ist, also kreisförmig schwingt. "Das elektrische Feld verhält sich dann so wie ein Propellerblatt eines Flugzeugs - es steht senkrecht zur Fortbewegungsrichtung und dreht sich im Kreis.