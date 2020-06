NASA: 2014 war wärmstes Jahr der Geschichte

„Der globale Trend geht klar zur Erwärmung, und das ist ganz sicher auch eine Folge der Treibhausgase und anderer menschlicher Faktoren“, sagte Schmidt. „Der Großteil dieser Erwärmung ist in den letzten drei Jahrzehnten aufgetreten.“ Dabei gebe es große regionale Unterschiede, oft sogar innerhalb eines einzelnen Landes. So sei das Jahr 2014 in den USA an der Ostküste und im Mittleren Westen besonders kalt gewesen. Für die Westküste und Alaska war es hingegen das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Für die gesamten USA sei es nur das 38-wärmste Jahr gewesen.

Ob Klimawandel-Skeptiker von diesen erneut besorgniserregenden Daten überzeugt werden können, bleibt ungewiss. Erst kürzlich hatte die Bestellung des texanischen Senators Ted Cruz für das Subkomitee für Raumfahrt und Wissenschaft im US-Parlament für Aufregung gesorgt. Denn laut Cruz sei der Klimawandel nur eine Theorie. Die prognostizierte Erwärmung habe in den vergangenen 15 Jahren nicht stattgefunden.