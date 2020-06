NASA: Komet "Siding Spring" sorgte für grandioses Spektakel

Der Schweifstern „ Siding Spring“ hat bei seinem Vorbeiflug am Mars ein einmaliges Spektakel ausgelöst. Solch einen Meteoritenschauer habe niemand zuvor gesehen, sagte Nick Schneider von der Universität Boulder ( Colorado) während einer Pressekonferenz der US-Weltraumraumbehörde Nasa am Freitag. „Das waren Tausende von Sternschnuppen pro Stunde.“

Der Komet war am 19. Oktober in einer Rekordnähe von 139.500 Kilometer Entfernung am Mars vorbeigerast - das ist etwa ein Drittel der Distanz zwischen Erde und Mond. So etwas geschehe nur einmal alle acht Millionen Jahre, sagte NASA-Wissenschaftler Jim Green. Sonden der Nasa nahmen die Bilder auf, von der Erde aus war das Spektakel nicht zu sehen.