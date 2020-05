Nasa stellt Projektion zum Klimawandel ins Netz

Das elf Terabyte große Modell zeige vorhergesagte Temperaturen sowie Regenfälle, teilte die Behörde am Dienstag mit. Die Daten variieren je nach dem angewandten Kohlendioxidausstoß-Szenario. Die Auflösung sei so groß, dass auf der Karte bis in einzelne Städte hineingezoomt werden könne.

Das Datenset ist kostenlos im Netz einsehbar und richtet sich nach Angaben der Nasa vor allem an Wissenschaftler und Behörden.