NASA testet Kameras mit HD-Stream von der ISS

HDEV steht für High Definition Earth Viewing. Das Experiment besteht aus vier handelsüblichen Kameras, die in einer speziellen Hülle an der Außenseite der Internationalen Raumstation ( ISS) angebracht wurden. Mit dem Experiment soll der Weltraum-Einsatz von leicht erhältlichen und kostengünstigen Videokameras evaluiert werden. Als positiver Nebeneffekt können Live-Bilder von der ISS über das Portal UStream angesehen werden.

Wie Extremetech berichtet, sind Kameramodelle vier unterschiedlicher Hersteller in HDEV integriert. Eine Hitachi-Kamera ist nach vorne (in Flugrichtung der ISS) gerichtet, eine Sony- und eine Panasonic-Kamera nach hinten und eine Hitachi-Kamera weist lotrecht zur Erdoberfläche (nadir). Über UStream werden die Aufnahmen in Echtzeit übertragen.