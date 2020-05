NASA will Kepler-Weltraumteleskop wiederbeleben

Das Kepler-Teleskop wird durch Sonnenenergie betrieben. Die Photonen sorgen jedoch nicht nur für Strom, sondern üben auch Druck auf Kepler aus, wodurch sich die Position verändert. Die NASA will nun die Solar-Panels so ausrichten, dass die Photonen gleichmäßig eintreffen und das Teleskop so stabilisieren. Wie viel K2 kosten soll, ist derzeit noch nicht bekannt, das Budget soll demnächst präsentiert werden.

Kepler ist seit 2009 in Betrieb und hat seitdem 167 extrasolare Planeten entdeckt, darunter auch mehrere erdähnliche.