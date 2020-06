NASA will Luftschiff-Stationen auf Venus

Aufgrund der schwierigen Bedingungen am Boden der Venus, hat die NASA jetzt ein Konzept entwickelt, wonach sich Astronauten in Luftschiffen in rund 50 Kilometer Höhe aufhalten könnten. Die Temperatur beträgt dort nur mehr fast schon angenehme 75 °C und die Strahlenbelastung wäre weit geringer als am Boden.

Darüber hinaus würden sich die Luftschiffe die Nähe zur Sonne zunutze machen und Energie über 1000 Quadratmeter große Solarflächen gewinnen. Die Luftschiffe könnten auch als Ausgangspunkt für weitere Expeditionen auf die Oberfläche genutzt werden.

Ob oder wann das Konzept jemals in die Realität umgesetzt werden kann, ist derzeit noch unklar.