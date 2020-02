NASA zeigt neue Version von berühmten Foto der Erde

Am 14. Februar 1990, also am Freitag vor 30 Jahren, entstand eines der populärsten Fotos unseres Planeten. Aufgenommen wurde es von der Sonde Voyager 1 aus der Rekord-Distanz von 6,4 Milliarden Kilometer. Zu erkennen ist unsere Erde nur als kleiner, blauer Punkt, daher auch der Titel der Aufnahme „Pale Blue Dot“.

Zum Jubiläum hat die NASA das Foto nun überarbeitet und neu veröffentlicht. Wie aus der entsprechenden Mitteilung hervorgeht, wurde für die neue Version moderne Bildverarbeitungssoftware eingesetzt. Wie im Original ist auch hier die Erde als „blasser, blauer Punkt“ zu erkennen. Klar ersichtlich sind auch die Sonnenstrahlen, die sich in der Linse der Kamera brechen.