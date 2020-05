Neue Form von Materie besteht aus Licht

Die Bezeichnung Licht-Molekül ist hier lediglich als Analogie zu sehen, die beschreibt, dass die beiden Photonen wechselwirken. Sie verhalten sich, als ob sie Masse besäßen. Dieses Verhalten erinnert die Forscher an die Lichtschwerter aus Star Wars. "Lichtschwerter sind keine schlechter Vergleich. Wenn die Photonen miteinander interagieren, schieben sie sich gegenseitig an und lenken sich von ihren Bahnen ab. Die physikalischen Prozesse ähneln dem, was wie in den Star-Wars-Lichtschwertern sehen", so Lukin.

Die photonischen Moleküle könnten bei der Realisierung von Quantencomputern helfen, die mit Licht arbeiten sollen. Nur wenn die Photonen interagieren können, können künftige Prozessoren sie für Berechnungen verwenden. Die Ergebnisse wurden in Nature veröffentlicht.