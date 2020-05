Neue Mikroskopie-Methode liefert 3D-Bilder ohne Scan

Die Wissenschafter nutzten eine spezielle Form der Lichtmikroskopie, die sogenannte Fluoreszenz-Mikroskopie. Dabei wird eine Probe mit Fluoreszenzfarbstoffen markiert. Regt man diese Fluorophoren genannten Farbstoffe mit Licht einer Wellenlänge an, geben sie Licht einer anderen Wellenlänge ab.

Notwendig ist zudem ein von den Wissenschaftern entwickelter spezieller Aufbau, eine biokompatible Nanostruktur, auf der die Probe positioniert werden muss. Wird die Probe nun beleuchtet, hängt das zurückgestrahlte Emissionsspektrum der fluoreszierenden Farbstoffe über diesem Aufbau von ihrer Position ab. "Die Positions-Information des Fluorophors wird in Farbe umgewandelt, und die messen wir", erklärt Elsayad, wie es schlussendlich zu einem dreidimensionalen Bild kommt. Ohne komplizierte Aufbauten oder Geräte kommt man so relativ einfach zu sehr genauen Daten. "Unsere Analysen können wir an einem gängigen konfokalen Mikroskop durchführen", so Elsayad. Der aus Großbritannien stammende Forscher leitet seit Mai dieses Jahres die Abteilung "Advanced Microscopy" der "Campus Science Support Facility" des Vienna Bio Center.