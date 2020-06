Neuer Satellit beobachtet Landwirtschaft in Europa

Europa baut die Beobachtung von Wäldern und Feldern aus dem All aus. In Ottobrunn wird der Satellit Sentinel-2A für den Start in Französisch-Guayana vorbereitet. Er soll mit seinem „Zwilling“ Sentinel-2B die Vegetation auf der Erde erfassen und damit effizientere Verfahren in der Landwirtschaft ermöglichen. Sentinel 2 gehört wie die Satellitenpaare Sentinel-1 und Sentinel-3 zum Umweltüberwachungsprogramm Copernicus der Europäischen Raumfahrtorganisation Esa und der Europäischen Kommission.

Experten der Esa und des Raumfahrtunternehmens Airbus Defence and Space, das Sentinel-2 in einem Konsortium baut, besichtigten den Satelliten am Dienstag bei dem Ottobrunner Testdienstleister IABG. Im Juni soll Sentinel-2A an Bord einer Trägerrakete vom Raumflughafen Kourou abheben.