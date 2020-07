Nußdorf: Testlauf für neue Kompakt-Turbine

Das Konstruktionsprinzip ist simpel: Eine starre Propellerturbine mit direkt angekoppeltem Generator spart Platz und reduziert die technische Komplexität. Dadurch werden auch mögliche Fehlerquellen und Wartungsaufwand reduziert. Die modulare Konstruktion erleichtert den Einbau in bestehende Anlagen und die optimierte Planung von neuen Wasserkraftanlagen. Neben der Reduktion der Kosten standen bei der Entwicklung von StreamDiver auch ökologische Verbesserungen im Fokus. Die Lager sind mit Flusswasser geschmiert und somit erfolgt der Betrieb der Kompaktturbine komplett ölfrei. Auf wartungsintensive Dichtungssysteme wird verzichtet, da der Turbinen-Generatorstrang vollständig mit Wasser gefüllt ist.

Großes Potential

Aufgrund dieser Vorteile soll StreamDiver die wirtschaftliche Stromerzeugung aus Wasserkraft auch an Standorten ermöglichen, an denen nur geringe Fallhöhe und nutzbare Wassermenge zur Verfügung stehen.Das Potenzial solcher Anlagen liegt nach vorsichtigen Schätzungen alleine in Österreich bei mehreren hundert Gigawattstunden und entspricht damit dem Strombedarf von über 100.000 Haushalten. Zunächst muss sich der Prototyp mit einer Leistung von 446 Kilowatt im Dauereinsatz bewähren. Dazu werden eine der bestehenden Dotierturbinen des Gemeinschaftskraftwerks Nußdorf am Donaukanal durch den Prototypen ersetzt und umfassende Testläufe unter realen Einsatzbedingungen durchgeführt.