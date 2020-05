Online-Test zeigt, ob man bald sterben wird

„Wie viele Autos besitzen Sie? Wie schnell können Sie gehen? Wie viele Leute leben in Ihrem Haushalt?“ – Das sind neben Fragen nach dem Rauchen oder der einschlägigen Gesundheitswerten Informationen, mit denen ein am Donnerstag vorgestellter Online-Test für Personen zwischen 40 und 70 Jahren berechnen will, wie hoch die Chance ist in den nächsten fünf Jahren zu sterben.

Entwickelt wurde der UbbLe (UK Longevity Explorer) von einem schwedischen Forscherteam, das dafür Daten von rund 500.000 britischen Bürgern im Alter zwischen 40 und 69 Jahren auswertete. Die Datenbasis umfasste neben demographischen Angaben auch Gesundheitsdaten und Informationen zum Lebensstil. Von den zwischen 2006 und 2010 untersuchten Personen starben 8500 in den darauffolgenden fünf Jahren.