PC-Spiele für Astronauten im All

Astronauten im Weltall sollen sich künftig mit Computerspielen fit halten. Wissenschaftler der Universität Freiburg haben Spiele getestet, mit denen in der Schwerelosigkeit der Gleichgewichtssinn trainiert und der Muskelschwund bekämpft werden kann.

In den kommenden zwei Jahren werde die Technik erstmals auf der Internationalen Raumstation ISS eingesetzt, teilte die Hochschule am Freitag in Freiburg mit. Mit Spielkonsolen, die aus einem Gleichgewichtsbrett bestehen und die mit Körperkraft gesteuert werden, sollen sich Astronauten körperlich fit halten können.

Bisherigen Methoden nicht ausreichend

„Die bisherigen Trainingsmethoden reichen nicht aus, um negative Anpassungen des Körpers an die Schwerelosigkeit auszugleichen“, sagte der Leiter der Studie, der Sportwissenschaftler Albert Gollhofer. Astronauten litten im Weltall unter Muskelabbau, Knochenschwund und den Verlust des Gleichgewichts- und Bewegungssinns.

Je länger eine Weltallmission dauere, desto problematischer seien die gesundheitlichen Folgen. Dagegen kämpften Astronauten bislang mit Krafttraining und sportliche Übungen, beispielsweise auf dem Laufband. Doch dies ist nach Angaben der Forscher unzureichend.

Tests bei Parabelflügen

„Die Spielkonsolen fordern den Astronauten intelligente Bewegungsabläufe ab, das Training im Weltall wird dadurch effektiver“, sagte die Sportwissenschaftlerin Ramona Ritzmann. Die Spiele erforderten Körpereinsatz, Astronauten blieben dadurch fit.

Das neu entwickelte Training schaffe die Grundlage für lange Aufenthalte im Weltall, beispielsweise bei einem Flug zum Mars. Getestet wurde es mehrfach bei sogenannten Parabelflügen. Bei diesen stürzt ein Flugzeug in die Tiefe, dadurch entsteht bei den Passagieren für kurze Zeit Schwerelosigkeit.