Physik-Nobelpreis für blau leuchtende LEDs verliehen

Der 1954 in Japan geborene Shuji Nakamura, der als Professor an der University of California in Santa Barbara (US-Bundesstaat Kalifornien) arbeitet, reagierte mit einem knappen "Unglaublich!" auf die hohe Auszeichnung. Für den 1929 in Japan geborenen Isamu Akasaki "gibt es keine größere Ehre". Er verdanke die Auszeichnung der "Unterstützung an vielen Arbeitsplätzen" und nannte den Elektronikkonzern Panasonic, die Universität Nagoya sowie die Meijo Universität, wo er heute tätig ist. Hiroshi Amano, 1960 in Japan geboren, ist Professor an der Nagoya University.

Der Nobelpreis ist heuer mit acht Millionen schwedischen Kronen (870.000 Euro) dotiert und wird am 10. Dezember, am Todestag des 1896 gestorbenen Preisstifters, verliehen.