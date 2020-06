Privater Raumfrachter Dragon im Pazifik gelandet

Bald bekommt die ISS wieder Besuch: Der Deutsche Alexander Gerst wird am 28. Mai zur Raumstation starten. Er ist dann der elfte Deutsche im Kosmos - und der dritte auf der ISS. Gerst soll gemeinsam mit dem Russen Maxim Surajew und dem US-Amerikaner Reid Wiseman an Bord einer Sojus-Rakete von Kasachstan aus ins All fliegen. Auf dem Außenposten der Menschheit in rund 400 Kilometer Höhe wird er sechs Monate lang als Bordingenieur arbeiten und über 150 Experimente betreuen.

Zuletzt hatte Russlands Ankündigung für Aufregung gesorgt, die ISS nach 2020 nicht mehr mitbetreiben zu wollen. Dabei handelt es sich wohl auch um eine Reaktion auf US-Sanktionen gegen Moskau im erbitterten Ukraine-Konflikt.