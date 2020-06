Privater Raumtransporter "Dragon" zur ISS gestartet

Zwei Monate nach der Explosion eines unbemannten Versorgungsfrachters ist erstmals wieder ein privater US-Raumtransporter zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Der von dem Unternehmen SpaceX betriebene "Dragon" hob am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) erfolgreich vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab, meldete die US-Raumfahrtbehörde NASA per Twitter.

"Dragon" hat bereits vier Versorgungsflüge zur ISS hinter sich, sieben sollen noch folgen. Bei diesem Flug wollte Betreiber SpaceX aber eine Neuheit testen: Ein Teil der Rakete sollte nach dem Start und dem Abkoppeln des Frachters auf einer schwimmenden Plattform im Atlantik niedergehen und dann wiederbenutzt werden.