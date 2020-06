Rätselhafter Lichtschweif nur Raketenschrott

Sojus-Rakete als Ursache

Während das DLR zunächst einen Meteoriten als wahrscheinlichste Ursache vermutete - Jahr für Jahr treten mehrere Hundert Tonnen Gesteinsmaterial in die Erdatmosphäre ein - war in der Tat verglühender Weltraumschrott für das Himmelsereignis verantwortlich. Der niederländische Meteoriten-Experte Marco Langbroek zeigte sich als einer der ersten in einem Blog-Eintrag davon überzeugt, dass es sich bei dem Schweif um die verglühenden Teile der Sojus-Rakete gehandelt habe. Die verfügbaren Informationen zum Wiedereintritt der Rakete in die Atmosphäre würden exakt mit dem Zeitpunkt des beobachten Lichtschweifs zusammenpassen, so Langbroek.