Raumfähre Discovery gelandet - Museum wartet

Auch auf ihrem letzten Flug schrieb die Raumfähre noch einmal Geschichte: Erstmals hatte ein Shuttle einen humanoiden Roboter mit ins All genommen. Der 150 Kilo schwere „Robonaut 2“ (R2) soll bei Experimenten auf der ISS zeigen, wie er in der Schwerelosigkeit funktioniert. Noch ist das 2,5 Millionen Dollar teure Gerät aber eingepackt, die Test beginnen erst später in diesem Monat.

Ende des Shuttle-Programms

Der Abschied von der „Discovery“ ist zugleich der Vorbote vom Ende des gesamten Shuttle-Programms: Nach den Flügen der Raumfähren „Endeavour“ und „ Atlantis“ sollen die legendären Orbiter im Juli dann ein für alle Mal eingemottet werden. Auch auf die „Discovery“ wartet eine zweite Karriere als Ausstellungsstück. Wahrscheinlich landet das Shuttle im Luft- und Raumfahrtmuseum in der US-Hauptstadt Washington. Details will die Behörde im April bekanntgeben.

Die 39. und letzten „Discovery“-Mission im All diente vor allem dazu, die Internationale Raumstation ISS auf Vordermann zu bringen. Dazu waren Astronauten zweimal ins All ausgestiegen. Zuletzt halfen sie, einen ausgefallenen Sauerstoffgenerator im russischen Teil der Station zu reparieren. Die Nasa wollte ihr Versprechen einlösen, die ISS in die absolut beste Konfiguration zu bringen, bevor sie ihre Fähren in den Ruhestand versetzt. So wurde auch das letzte wichtige Anbaumodul für den amerikanischen Teil der ISS ins All geliefert.

Autopsie geplant

Bevor sie im Huckepack eines Jumbo-Jets nach Washington gebracht wird, erwartet die „Discovery“ erstmal ein eher glanzloses Schicksal. Die Nasa will die Raumfähre gründlich auseinandernehmen und dabei Bauteile begutachten, die Ingenieure seit der Konstruktion der Raumfähre vor mehr als 30 Jahren niemals zu Gesicht bekommen haben. Die mehrere Monate dauernde „Autopsie“ solle Erkenntnisse für den Bau künftiger Raumschiffe liefern, sagte Nasa-Manager John Shannon. „Auch nach der Landung der “Discovery„ werden wir nicht damit fertig sein, etwas über den Weltraum zu lernen.“