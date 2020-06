Raumfahrtunternehmen investieren in Satelliten-Internet

Auch Virgin-Galactic-Gründer Richard Branson investiert in Satelliten-Internet. Wie am Freitag bekannt wurde, stieg der britische Milliardär beim US-Unternehmen OneWeb ein, das über rund 650 Satelliten ebenfalls einen weltweiten Zugang zum Internet schaffen will. Zu den neuen Investoren bei OneWeb zählt auch der Chiphersteller Qualcomm. Das Projekt dürfte 1,5 bis zwei Milliarden Dollar kosten.

Ein Teil der Satelliten sollen von Bransons Virgin Galactic ins All gebracht werden. Die Raumfahrtfirma entwickelt derzeit einen entsprechenden Dienst mit Namen LauncherOne. Virgin Galactic hat zuletzt jedoch einen Rückschlag erlitten als ein Passagier-Raumflugzeug bei einem Testflug abstürzte.