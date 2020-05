Raumfrachter Albert Einstein beendete Mission erfolgreich

Der europäische Raumtransporter " Albert Einstein" hat seine fünfmonatige Rekordmission erfolgreich abgeschlossen. Bei seinem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre sei er am Samstag um 13.04 Uhr (MEZ) wie geplant über einem unbewohnten Gebiet im Südpazifik verglüht, teilte die Europäische Weltraumorganisation ESA mit. Er war mit sechs Tonnen Abfall aus der Internationalen Raumstation ISS beladen.

Das im Bremer Werk der EADS-Tochter Astrium gefertigte Automatische Transferfahrzeug ( ATV) war am 5. Juni an Bord einer Ariane-5-Rakete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana abgehoben und hatte zehn Tage später an der ISS angedockt. Am 28. Oktober hatte sich der Transporter wieder von der Raumstation gelöst.