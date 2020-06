Raumfrachter Dragon erfolgreich an ISS angedockt

„ Dragon“ war am Freitag zur ISS aufgebrochen (die futurezone berichtete) - wegen einer Pannenserie mit mehr als einem Monat Verspätung. Er hat rund 2300 Kilogramm Versorgungsgüter, Material für mehr als 150 wissenschaftliche Experimente und einen neuen Raumanzug an Bord. Der Weltraum-Lastesel der Firma SpaceX soll in etwa vier Wochen, wiederum schwer beladen unter anderem mit Forschungsergebnissen, zur Erde zurückzukehren.

Die ISS-Astronauten können nun auch endlich ein weiteres Problem in Angriff nehmen: den Ersatz eines kaputten Backup-Computerteils an der Station. Ein entsprechender Außeneinsatz soll am Mittwoch stattfinden.