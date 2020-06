Raumfrachter Dragon soll Freitag zur ISS fliegen

Der bereits seit mehr als einem Monat am Boden gestrandete Raumfrachter „ Dragon“ soll nun am Freitag zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen. Der Termin sei bestätigt, teilten die US-Raumfahrtbehörde Nasa und die Betreiberfirma SpaceX am Mittwoch mit. „ Dragon“ hat rund 2300 Kilogramm Nachschub und wissenschaftliche Experimente geladen. Der Frachter hatte ursprünglich schon Mitte März zur ISS aufbrechen sollen, der Start war aber wegen verschiedener technischer Probleme immer wieder verschoben worden. Zuletzt hatte ein Leck in einem Heliumtank den Abflug verhindert.