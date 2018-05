Raumsonde InSight startet heute Richtung Mars

Findet der Start statt, wird InSight an Bord einer Delta-V-Rakete von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien abheben. Wer das nicht verpassen möchte, kann auf der Webseite nasa.gov/live dabei zusehen. Am 26. November sollte die Sonde dann am Mars landen, genauer gesagt in einer flachen Region mit dem wohlklingenden Namen Elysium Planitia. Dort werden zwei Solarpaneele aufgeklappt und die Arbeit beginnt. Sie sollte rund zwei Jahre dauern.

Wall-E fliegt mit

Auf dem Weg zum Mars wird InSight von zwei kleineren Sonden begleitet. Sie tragen die Namen " Wall-E" (nach einer Disney-Zeichentrickfigur) und „Eva“. Die beiden sind so genannte Cubesats, also besonders kleine Satelliten, jeweils nicht größer als ein Aktenkoffer. Im Erdorbit sind Cubesats weit verbreitet. Besonders Universitäten schätzen sie als kostengünstige Möglichkeit, Experimente im All durchzuführen.

Im Marsorbit sind sie jedoch eine Neuheit. Wall-E und Eva sollen den Eintritt von InSight in die Marsatmosphäre genau beobachten und generell zeigen, ob Cubesats auch im tiefen All brauchbar sind. Die Gesamtkosten für die InSight-Mission betragen rund 850 Millionen Euro.