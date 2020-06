Roboterschwärme bauen wie Termiten

Bisher haben die Roboter nach dieser Methode nichts Komplizierteres als pyramidenähnliche Strukturen gebaut. Bis das reibungslos klappte, hat es vier Jahre gedauert. Und was wäre, wenn man die Roboter durch einen zentralen Computer dirigierte?

„Zentrale Steuerungssysteme sind sicher effizienter“, meint Justin Werfel. „Ein Computergehirn kann die schnellste und beste Bauvariante vorgeben.“ Der Nachteil sei freilich: Wenn ein paar Roboter kaputt gehen, dann muss das System umprogrammiert werden. „In unserem dezentralen System macht das gar nichts. Die funktionierenden Roboter machen weiter wie bisher. Man ersetzt die defekten Bots einfach mit neuen.“

Wenn in einem zentral gesteuerten System womöglich das Computergehirn ausfällt, dann steht das ganze Projekt ohenhin still. „Unser System ist nicht so perfekt. Aber es ist robuster.“

Die neuen Harvard-Roboter dürfen sich hohen Lobes aus den Kreisen der Biologie erfreuen. Judith Korb, Evolutionsbiologin an der Universität Freiburg bezeichnete in einem Kommentar zur Roboterstudie in der aktuellen Ausgabe der Fachschrift "Science" die Termitenroboter als „elegantes System, weil es die autonome Konstruktion beliebiger vordefinierter Strukturen mit einfachen Robotern erlaubt.“