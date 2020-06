Russische Rakete bringt ägyptischen Satelliten ins All

Der 1050 Kilogramm schwere EgyptSat-2 sei am Mittwoch erfolgreich an Bord einer Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet, sagte ein Sprecher der russischen Raumfahrtbehörde am Mittwoch der Agentur Interfax. Der Apparat soll elf Jahre lang gestochen scharfe Bilder der Erdoberfläche liefern. Die Aufnahmen sollen vor allem bei Landwirtschaft, Geologie und Umweltschutz helfen. Hergestellt wurde der Satellit in Zusammenarbeit mit dem russischen Raketenbauer Energija.