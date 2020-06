Russische Raumfahrtindustrie will weiter mit USA kooperieren

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) erwartet dennoch, dass Russland Partner bei der ISS bleibt. Er gehe davon aus, dass sich bis 2020 die politische Lage wieder entspannen werde, sagte DLR-Chef Johann-Dietrich Wörner am Dienstag im RBB-Inforadio. Gespräche mit den russischen Kollegen würden bereits laufen. Auch die Nasa zeigte sich demonstrativ gelassen: „Ich habe davon offiziell keine Kenntnis“, hatte Nasa-Chef Charles Bolden am Vortag gesagt.

Die URSC ist erst im März gegründet worden. Unter dem Dach des neuen Raumfahrtkonzerns verschmelzen mehr als zwanzig Staatsunternehmen, die bislang eigenständig waren und Weltraumtechnik produzieren.

Moskau will durch die Fusion unter den führenden Raumfahrtnationen bleiben. Zuletzt hatten sich zahlreiche Pannen ereignet, vor allem bei der russischen Trägerrakete Proton. Dennoch will Komarow an der Rakete festhalten: „Nach wie vor finden wir, das Proton ein zukunftsweisendes Projekt ist. Wir werden das weiter vorantreiben.“ Vergangene Woche war eine Proton-Rakete mit einem Satelliten an Bord kurz nach dem Start über China verglüht. Die Mission hatte nach russischen Angaben insgesamt 150 Millionen Euro gekostet. Proton-Raketen gelten als leistungsfähige und preiswerte Alternative zur europäischen Lastenrakete Ariane.