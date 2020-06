Russland plant Raumschiff mit Nuklearantrieb

Trotz einigen Rückschlägen in jüngster Zeit zeigt Russland ambitionierte Ziele für die bemannte Raumfahrt. Wie nun bekannt wurde, soll bis zum Jahr 2017 ein neuartiger Nuklearantrieb für Missionen in die tiefen Weiten des Alls entwickelt werden. Denis Kowalewitsch, Vorstand der Technologie-Organisation Skolkovo meinte gegenüber der Webseite space-travel.com am Mittwoch: "Momentan testen wir verschiedene Treibstoff-Typen, danach werden wir mit dem Design beginnen. Die ersten Teile sollten 2013 gebaut werden, der Antrieb sollte 2017 fertig sein."